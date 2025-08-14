Шмигаль: поранення, травми і хвороби, набуті в полоні, прирівняють до бойових

Раніше поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавали такими, які пов’язані з захистом своєї держави. Тепер ситуацію змінять.

У цьому запевнив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, поранення, травми, контузії та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових.

«Військові, які пережили полон, отримають ширші права та соціальний захист. Підписав наказ, який усуває прогалину в законодавстві щодо військовослужбовців, які були позбавлені свободи державою-агресором. До цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це наші захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни», - наголосив міністр під час відвідин медзакладу на Вінниччині, де перебувають звільнені з полону бійці.

Відповідно до наказу, військовим гарантують: