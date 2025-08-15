На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: намір РФ щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, але для окупанта це закінчується його знищенням

 Збройні сили України вичищають від окупантів свої позиції в районі Добропілля.

Зеленський: намір РФ щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, але для окупанта це закінчується його знищенням
Фото: Офіс президента

У вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський зазначив, що  Збройні сили України вичищають від окупантів свої позиції в районі Добропілля. Росія перед перемовинами в Алясці мала намір показати силу, але це закінчується знищенням для окупанта.

"Українські воїни вичищають від окупанта позиції в районі Добропілля, і це дуже важливо. Є результати. Російський намір був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням", — зазначив Президент.

Президент подякував бійцям 79-ї і 82-ї десантно-штурмової бригади, які воюють на напрямку Добропілля. "Другий батальйон 92-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам, хлопці".

"14-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України, дякую хлопцям з "Азова", також 32-га окрема механізована бригада, 38-ма бригада морської піхоти захищають позиції саме там, на Донеччині. Дякую всім вам!" — наголосив глава держави.

Також президент висловив вдячність 1-му та 425-му штурмовим полкам. "Відзначу наших воїнів на Сумщині – це передусім 95-та бригада, 225-й штурмовий полк".
