1-й корпус НГУ “Азов” повідомив про зупинення просування противника на Добропільському напрямку

За останні три доби на Добропільському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ “Азов” разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника.

Про це йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ “Азов”.

В результаті пошуково-ударних дій зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Також росіяни понесли значні втрати в живій силі:

безповоротні втрати – 271

санітарні втрати – 101

полон - 13

Крім того, окупанти втратили значну кількість техніки та озброєння. Зокрема, було знищено та пошкоджено:

1 танк

2 бойові броньовані машини

37 одиниць авто та мототехніки

3 гармати

Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується.