1-й корпус НГУ “Азов” повідомив про зупинення просування противника на Добропільському напрямку

За останні три доби на Добропільському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ “Азов” разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника.
Про це йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ “Азов”.
В результаті пошуково-ударних дій зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.
Також росіяни понесли значні втрати в живій силі:
- безповоротні втрати – 271
- санітарні втрати – 101
- полон - 13
Крім того, окупанти втратили значну кількість техніки та озброєння. Зокрема, було знищено та пошкоджено:
- 1 танк
- 2 бойові броньовані машини
- 37 одиниць авто та мототехніки
- 3 гармати
Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується.