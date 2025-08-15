На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
1-й корпус НГУ “Азов” повідомив про зупинення просування противника на Добропільському напрямку

Від росіян звільнено 6 населених пунктів.

1-й корпус НГУ “Азов” повідомив про зупинення просування противника на Добропільському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Азов

За останні три доби на Добропільському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ “Азов” разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника.

Про це йдеться у заяві 1-го корпусу НГУ “Азов”.

В результаті пошуково-ударних дій зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Також росіяни понесли значні втрати в живій силі:

  • безповоротні втрати – 271
  • санітарні втрати – 101
  • полон - 13

Крім того, окупанти втратили значну кількість техніки та озброєння. Зокрема, було знищено та пошкоджено:

  • 1 танк
  • 2 бойові броньовані машини
  • 37 одиниць авто та мототехніки
  • 3 гармати

Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується.
