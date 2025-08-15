На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
20-й окремий полк безпілотних систем “К-2” долучився до Сил безпілотних систем ЗСУ

Враховуючи досвід підрозділу, історія полку має своє логічне продовження саме у Силах безпілотних систем. 

Фото: К-2

20-й окремий полк безпілотних систем “К-2” повідомив, що долучився до Сил безпілотних систем ЗСУ.

“Ми були піхотою, та безпілотна складова завжди активно розвивалася у нашому тоді ще механізованому батальйоні. Ми одні з перших почали використовувати “каруселі” з мавіків для розвідки 24/7, робили багаторазові скиди з FPV, літали на важкому бомбері ще до повномасштабного вторгнення”, - розповіли в полку. 

Тому, наголосили в К-2, історія полку має своє логічне продовження саме у Силах безпілотних систем. 
