На Буковині затримали громадянина Туреччини, який спробував вивезти понад $260 тисяч у тайнику автобуса

У порушника готівку і автобус тимчасово вилучили.

Посадовці Чернівецької митниці спільно з територіальним управлінням БЕБ та УСБУ затримали громадянина Туреччини, котрий спробував вивезти за кордон велику суму валюти.

Як повідомила Державна митна служба, водій пасажирського автобуса прибув до пункту пропуску «Порубне — Сірет» і під час митного контролю він задекларував наявність $10 тисяч.

Під час поглибленого огляду транспортного засобу інспектори виявили приховані $260 тисяч у спеціально облаштованому тайнику в моторному відсіку, у задній частині автобуса. Схованку обладнали додатковим металевим коробом між коробкою передач двигуна та рамою автобуса.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Готівку і автобус тимчасово вилучили.