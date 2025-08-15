Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На вихідні в Україні, крім півдня та південного сходу, прогнозують короткочасні дощі з грозами

На Закарпатті сильна спека - 35°.

На вихідні в Україні, крім півдня та південного сходу, прогнозують короткочасні дощі з грозами
блискавка
Фото: EPA/UPG

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на вихідні, 16-17 серпня.

У суботу буде без опадів. Температура вночі становитиме 11-16°, на Закарпатті та крайньому півдні країни - 16-21°; вдень 25-30°, у західних та південних областях до 33°, на Закарпатті сильна спека - 35°.

Синоптики зазначили, що упродовж 17-18 серпня в Україні, крім півдня та південного сходу, пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень 17 серпня - місцями град і шквали 15-20 м/с. 

Температура у неділю вночі становитиме 14-20°, вдень 29-34°, у західних та північних областях 23-28°.

У понеділок в Україні, крім південно-східної частини, очікують зниження температури на 3-7°.
﻿
