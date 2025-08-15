На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

З-під російської окупації повернули ще трьох українських підлітків

Окупанти відкрито погрожували дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію.

З-під російської окупації повернули ще трьох українських підлітків
діти, фото ілюстративне
Фото: Save Ukraine

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків з тимчасово окупованої території. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, діти понад три роки жили в страху і небезпеці. 

«Окупанти відкрито погрожували дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію, примушували до навчання за російськими програмами, забороняли українську мову й символіку, викликали на допити», - розповів керівник ОПУ.

Єрмак додав, що дехто з них роками майже не виходив із дому, щоб уникнути переслідувань, а інші намагалися виїхати самостійно, але стикалися з перешкодами на кордонах.  

«Завдяки допомозі Офісу Омбудсмана та команди Helping to Leave всі троє нарешті у вільній Україні, поруч із рідними. Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову допомогу, відновлюють документи та готуються повернутися до навчання й нормального життя», - додав Єрмак.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies