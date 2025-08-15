З-під російської окупації повернули ще трьох українських підлітків

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків з тимчасово окупованої території.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, діти понад три роки жили в страху і небезпеці.
«Окупанти відкрито погрожували дітям та їхнім сім’ям через проукраїнську позицію, примушували до навчання за російськими програмами, забороняли українську мову й символіку, викликали на допити», - розповів керівник ОПУ.
Єрмак додав, що дехто з них роками майже не виходив із дому, щоб уникнути переслідувань, а інші намагалися виїхати самостійно, але стикалися з перешкодами на кордонах.
«Завдяки допомозі Офісу Омбудсмана та команди Helping to Leave всі троє нарешті у вільній Україні, поруч із рідними. Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову допомогу, відновлюють документи та готуються повернутися до навчання й нормального життя», - додав Єрмак.
- Днями змогли повернути групу українських дітей. Вони теж зазнавали різного роду насильства з боку окупантів.