«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
РЖД у вогні
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 3 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3070 людей, у тому числі 103 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 3 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 3 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 13 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Родинському. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 серпня.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок, інфраструктуру і вантажівку. У Білозерському пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Покровську загинула 1 людина, ще 1 — у Родинському. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 7 будинків, 4 гаражі і господарчу споруду. В Андріївці обстріляна промзона. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків і майстерню.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies