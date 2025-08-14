Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3070 людей, у тому числі 103 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 3 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 13 серпня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Родинському. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 серпня.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок, інфраструктуру і вантажівку. У Білозерському пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Покровську загинула 1 людина, ще 1 — у Родинському. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 7 будинків, 4 гаражі і господарчу споруду. В Андріївці обстріляна промзона. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 5 приватних будинків і майстерню.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.