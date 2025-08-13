Molfar ідентифікував 144 російських тюремників, які причетні до катування українських полонених

Найжорстокішим вважаться Таганрозьке СІЗО, де утримували українську журналістку Вікторію Рощину та утримують азовців з Азовсталі.

OSINT-аналітики Molfar Intelligence Institute ідентифікували 144 російських тюремників, які причетні до катування українських полонених. Одним з найбільш для українців жорстоких місць утримання на території РФ є "Слідчий ізолятор №2" у Таганрозі.

Українські спецоргани продовжують роботу з фіксації воєнних злочинів, скоєних російськими військовими та їхніми поплічниками на території України.

У співпраці зі Службою Безпеки України, Molfar Intelligence Institute (МІІ) почали роботу над ідентифікацією причетних до утримування та катування українських полонених у вʼязницях РФ та на окупованих територіях.

144 працівників з місць утримань українців вдалося ідентифікувати OSINT-аналітикам Molfar Intelligence Institute, отримавши імена від українських спецслужб.

Тюремники, котрі стали обʼєктом дослідження, це працівники:

колонії №36 у місті Суходільськ (окупована Луганщина);

виправна колонія (ВК) № 38 у місті Свердловськ (Довжанськ), (окупована Луганщина)

Калінінська ВК № 27 у місті Горлівка (окупована Донеччина);

ГБУ “Донецький Слідчий Ізолятор ГСІН МЮ ДНР”, в окупованому Донецьку;

ВК № 2 в смт Донське, Тульська обл., РФ;

ФКУ “Слідчий ізолятор №2”, м. Старий Оскіл, Бєлгородська обл., РФ;

ФКУ “Слідчий ізолятор №2”, м. Таганрог, Ростовська обл., РФ.

Виконавча директорка Медійної ініціативи за права людини, Тетяна Катриченко розповідає, що одне з найбільш жорстоких для українців місць утримання на території РФ є "Слідчий ізолятор №2", м. Таганрог.

"Його називають пеклом на землі. Зокрема, у Таганрозі тримають азовців з Азовсталі. Звільнені розповідають про страшні тортури. Там усі, з кого хочуть зробити злочинців, зізнаються у злочинах – оговорюють себе. Потім їх переводять у Ростов та судять", – каже вона.

Українську журналістку Вікторію Рощину росіяни 8 місяців утримували у Таганрозькому СІЗО. Її тіло окупанти передали українській стороні у лютому 2025 року.

У документальному фільмі-розслідуванні про Вікторію Рощину, морська піхотиниця, колишня полонена Інга Чекінда, розповідає про жорстокі катування в Таганрозькому СІЗО щодо жінок.

"На закритій від очей правозахисників території росіяни знущаються й катують українських полонених. Щодня тюремники приходять на свою зміну, перевдягаються в робу, вітаються з колегами, перемовляються про ціни на комуналку чи вартість кави, а потім йдуть виконувати свої посадові обовʼязки, поміж цим катуючи українських полонених. Після закінчення зміни вони так само спокійно перевдягнуться у буденний одяг, сядуть у свою автівку й поїдуть до родини, у затишну квартиру по вулиці Морозова, Пушкіна, Ватутіна. І наступного дня знову повторять свою рутину", — ідеться у розслідуванні.

Всі дані про російських тюремників, які причетні до катування українських полонених, Molfar Intelligence Institute структурував у новий реєстр "Російські тюремники, що утримують українських полонених".

Скільки наразі українців ще залишається у полоні у РФ — конкретної цифри немає. 21 березня 2025 року президент Володимир Зеленський оголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 4 306 військовополонених.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що росія використовує полонених як інструмент пропаганди.

За даними Центру та Сил оборони України, відповідальні за інформаційну операцію РФ готують серію фото та інтерв’ю із захисниками “Азовсталі”, які можуть висуватися для дискредитації керівництва України.

За словами джерел, ці матеріали створюються під тиском і з порушенням гарантованих норм — військовополонених змушують давати звернення та брати участь у постановчих зйомках, що підриває їхні права та гідність.

Таке використання полонених є прямим порушенням основних принципів 13 та 14 статей Женевської конвенції, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених і забороняють їхнє використання в політичних або пропагандистських цілях. Крім того, у минулому Кремль уже вдавався до фейкових "звернень" нібито від ув’язнених, щоб дискредитувати процес обміну та звинуватити українську сторону в зриві домовленостей.