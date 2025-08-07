Повідомили про підозру керівнику СІЗО Таганрога, який організував катування Вікторії Рощиної

Повідомили про підозру керівнику СІЗО Таганрога в Росії, який організував катування української журналістки Вікторії Рощиної.
Як зазначили у пресслужбі Офісу генпрокурора, встановили, що в цьому СІЗО була організована система репресивного поводження із утримуваними українцями, в тому числі і з цивільними особами. Серед потерпілих була відома українська журналістка Вікторія Рощина. Її затримали російські військові на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до цього ізолятора.
Там вона зазнала системних катувань, побоїв, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі. Окрім цього, до неї застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.
"Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі, катування та вбивства на території рф української журналістки Вікторії Рощиної (за ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України) встановлено, що організував вчинення вказаних злочинів керівник СІЗО № 2 м. Таганрог", – зазначили у Офісі генпрокурора.
Керівнику СІЗО повідомили про підозру (заочно) за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Як зазначили прокурори, підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою, участь у збройному конфлікті не брала та має відповідний статус, гарантований їй міжнародним гуманітарним правом, однак свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів.
За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Наразі встановлюються всі особи, причетні до злочинів стосовно української журналістки.
Смерть Вікторії Рощиної
- 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську журналістку, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме.
- Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
- 3 серпня 2023 року журналістка зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
- Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтверджена.
- 11 жовтня минулого року Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.
- Рощину жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.
- Офіс генпрокурора у квітні цього року повідомив, що через стан тіла, яке вдалося повернути в Україну, первинно не вдалося встановити причини смерті журналістки. Для ідентифікації тіла призначили молекулярну експертизу.
- Прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною відбудеться 8 серпня.
- Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив журналістку Вікторію Рощину орденом Свободи.