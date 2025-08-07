Повідомили про підозру керівнику СІЗО Таганрога, який організував катування Вікторії Рощиної

Встановили,що підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою, участь у збройному конфлікті не брала та має відповідний статус.

Повідомили про підозру керівнику СІЗО Таганрога в Росії, який організував катування української журналістки Вікторії Рощиної.

Як зазначили у пресслужбі Офісу генпрокурора, встановили, що в цьому СІЗО була організована система репресивного поводження із утримуваними українцями, в тому числі і з цивільними особами. Серед потерпілих була відома українська журналістка Вікторія Рощина. Її затримали російські військові на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до цього ізолятора.

Там вона зазнала системних катувань, побоїв, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі. Окрім цього, до неї застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.

"Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі, катування та вбивства на території рф української журналістки Вікторії Рощиної (за ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України) встановлено, що організував вчинення вказаних злочинів керівник СІЗО № 2 м. Таганрог", – зазначили у Офісі генпрокурора.

Керівнику СІЗО повідомили про підозру (заочно) за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як зазначили прокурори, підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою, участь у збройному конфлікті не брала та має відповідний статус, гарантований їй міжнародним гуманітарним правом, однак свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів.

За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до злочинів стосовно української журналістки.

