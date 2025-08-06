Двох екскерівників підприємств Прикарпаття підозрюють у збитках державі на 19 млн грн

Збитки завдані під час надання послуг з теплопостачання для населення.

Колишніх керівників двох підприємств, "Івано-Франківськ Теплоенерго" та "Івано-Франківськтеплокомуненерго" підозрюють у завданні державі збитків на близько 19 млн гривень.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури слідчі поліції повідомили про підозру колишньому директору ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України) та колишньому директору ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (ч. 2 ст. 367 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Керівник "Івано-Франківськ Теплоенерго" (ТОВ "ІФТЕ") протягом 2020-2023 років заволодів грошима Івано-Франківської територіальної громади під час надання послуг з постачання теплової енергії для населення.

А керівник "Івано-Франківськтеплокомуненерго" (ДМП "ІФТКЕ") неналежно виконував свої обовязки і не переконався у достовірності наданих товариством відомостей щодо показників втрат протранспортованої теплової енергії. Це призвело до викривлення показників отриманого містянами тепла.

У прокуратурі зазначають, що колишній директор ТОВ "ІФТЕ" заволодів коштами комунального підприємства ДМП "ІФТКЕ" розміром майже 11 млн грн, з яких понад 5,3 млн грн – внаслідок завищення обсягу протранспортованої теплової енергії та 5,6 млн грн. Він умисне занижував втрати тепла від загального обсягу надходження в магістральні теплові мережі від однієї з котелень в м. Івано-Франківську.

А директор ДМП "ІФТКЕ" не перевірив при підписанні умов договору, до якого внесли фіктивні втрати теплової енергії 29,97%, замість реальних втрат у розмірі 34,97%.

"Також він підписав акти наданих послуг, з яких недоотримано компенсації втрат теплової енергії та зайво оплачено комунальним підприємством внаслідок завищення ТОВ «ІФТЕ» обсягу протранспортованої теплової енергії на суму 8 млн грн", – йдеться у повідомленні.