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Судитимуть чоловіка, який інсценував зникнення безвісти, щоб отримати мільйонну компенсацію

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Судитимуть чоловіка, який інсценував зникнення безвісти, щоб отримати мільйонну компенсацію
Судитимуть дезертира, який інсценував свої зникнення
Фото: ДБР

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця-дезертира, його матері та брата. Як зазначили у ДБР, вони шахрайським шляхом отримали виплату, призначену родинам безвісти зниклих захисників.

Обвинувальний акт направили до суду.

Зазначається, що наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині, і повідомив про це своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим. Цим скористався брат, запропонувавши інсценувати зникнення заради незаконного збагачення.

Поки військовослужбовець переховувався, його мати та брат обманули командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого. З жовтня 2023 по листопад 2024 року родина незаконно отримала майже 1 мільйон гривень державної допомоги.

Крім того, брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу.

Правоохоронці викрили схему та провели обшуки в Івано-Франківську, де виявили відповідні документи та самого "зниклого" військовослужбовця.

Усі троє обвинувачуються у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

Додатково один з братів обвинувачується у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України), інший – в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.За результатами розслідування ДБР обидва брати вже повернулися на службу, а збитки державі компенсовані.

  • Нещодавно військового засудили до 7 років ув’язнення за дезертирство та викрадення БТРу.
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