На Івано-Франківщині та Волині оголосили 59 підозр щодо мільйонних збитків

Оголосили про підозри у розтратах на Волині

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у телеграмі написав, що у Івано-Франківській та Волинській областях оголосили 59 підозр у справах про мільйонні збитки.

"Івано-Франківська та Волинська області. 59 підозр. Понад 125 млн грн збитків. Знову чиновники, які замість працювати просто наживалися: масштабні зловживання, хабарі, оборудки з бюджетом та з держмайном", – йдеться у його повідомленні.

На Івано-Франківщині оголосили 40 підозр. Зокрема міським головам, депутатам місцевих рад, посадовцям, директорам державних і комунальних підприємств.

ПрАТ "Сегежа Україна" – 25% акцій належать державі, 75% — громадянам РФ. Підприємство знаходиться під санкціями РНБО і НБУ. Директорка компанії в обхід заборон передала активи підприємству свого сина.

Голова та депутат Верховинської селищної ради підозрюють у отриманні хабаря за "вирішення" земельного питання.

Директор дослідної станції НААН – у тому, що він занижував вартість продукції.

Керівника компанії-постачальника послуг підозрюють у привласненні бюджетних коштів.

Колишнього в.о. начальника ГУ ДСНС області у оборудки з закупівлями.

Міський голова Бурштина і голова Яблунівської селищної ради отримали підозри за розтрату і зловживання.

У Волинській області оголосили 19 підозр:

Підгайцівському сільському голові у тому, що він підписував необґрунтовані додаткові угоди на постачання електроенергії.

Керівнику Радошинського піщаного кар’єру і 5 підлеглим у тому, що вони викрали 61,5 тис. тонн піску у "Укрзалізниці", і продали продавали за готівку.

Інспектора митного поста "Ягодин" підозрюють у тому, що він сприяв ввезенню незадекларованого товару без сплати мит.

Окремо до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо гендиректора ДП "Волиньвугілля".

"Замість реформ у вугільній галузі — 31 млн грн пішли на утримання адмінапарату", – написав Кравченко.

За його словами, готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.