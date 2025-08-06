На Івано-Франківщині та Волині оголосили 59 підозр щодо мільйонних збитків

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у телеграмі написав, що у Івано-Франківській та Волинській областях оголосили 59 підозр у справах про мільйонні збитки.
"Івано-Франківська та Волинська області. 59 підозр. Понад 125 млн грн збитків. Знову чиновники, які замість працювати просто наживалися: масштабні зловживання, хабарі, оборудки з бюджетом та з держмайном", – йдеться у його повідомленні.
На Івано-Франківщині оголосили 40 підозр. Зокрема міським головам, депутатам місцевих рад, посадовцям, директорам державних і комунальних підприємств.
- ПрАТ "Сегежа Україна" – 25% акцій належать державі, 75% — громадянам РФ. Підприємство знаходиться під санкціями РНБО і НБУ. Директорка компанії в обхід заборон передала активи підприємству свого сина.
- Голова та депутат Верховинської селищної ради підозрюють у отриманні хабаря за "вирішення" земельного питання.
- Директор дослідної станції НААН – у тому, що він занижував вартість продукції.
- Керівника компанії-постачальника послуг підозрюють у привласненні бюджетних коштів.
- Колишнього в.о. начальника ГУ ДСНС області у оборудки з закупівлями.
- Міський голова Бурштина і голова Яблунівської селищної ради отримали підозри за розтрату і зловживання.
У Волинській області оголосили 19 підозр:
- Підгайцівському сільському голові у тому, що він підписував необґрунтовані додаткові угоди на постачання електроенергії.
- Керівнику Радошинського піщаного кар’єру і 5 підлеглим у тому, що вони викрали 61,5 тис. тонн піску у "Укрзалізниці", і продали продавали за готівку.
- Інспектора митного поста "Ягодин" підозрюють у тому, що він сприяв ввезенню незадекларованого товару без сплати мит.
Окремо до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо гендиректора ДП "Волиньвугілля".
"Замість реформ у вугільній галузі — 31 млн грн пішли на утримання адмінапарату", – написав Кравченко.
За його словами, готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.
- Раніше у Офісі генпрокурора повідомили, що колишніх керівників двох підприємств, "Івано-Франківськ Теплоенерго" та "Івано-Франківськтеплокомуненерго" підозрюють у завданні державі збитків на близько 19 млн гривень.
- У Нацполіції повідомили, що у Волинській області викрили схеми з розкрадання бюджетних коштів. Зокрема зібрали докази стосовно 17 осіб. Їхні дії призвели до 16,6 млн грн збитків.