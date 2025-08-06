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На Івано-Франківщині та Волині оголосили 59 підозр щодо мільйонних збитків

Отримали підозри міські голови, депутати місцевих рад, посадовці, директори державних і комунальних підприємств та митники. 

На Івано-Франківщині та Волині оголосили 59 підозр щодо мільйонних збитків
Оголосили про підозри у розтратах на Волині
Фото: Нацполіція

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у телеграмі написав, що у Івано-Франківській та Волинській областях оголосили 59 підозр у справах про мільйонні збитки. 

"Івано-Франківська та Волинська області. 59 підозр. Понад 125 млн грн збитків. Знову чиновники, які замість працювати просто наживалися: масштабні зловживання, хабарі, оборудки з бюджетом та з держмайном", – йдеться у його повідомленні. 

На Івано-Франківщині оголосили 40 підозр. Зокрема міським головам, депутатам місцевих рад, посадовцям, директорам державних і комунальних підприємств.

  • ПрАТ "Сегежа Україна" – 25% акцій належать державі, 75% — громадянам РФ.  Підприємство знаходиться під санкціями РНБО і НБУ. Директорка компанії в обхід заборон передала активи підприємству свого сина. 
  • Голова та депутат Верховинської селищної ради підозрюють у отриманні хабаря за "вирішення" земельного питання.
  • Директор дослідної станції НААН – у тому, що він  занижував вартість продукції.
  • Керівника компанії-постачальника послуг підозрюють у привласненні бюджетних коштів.
  • Колишнього в.о. начальника ГУ ДСНС області у оборудки з закупівлями.
  • Міський голова Бурштина і голова Яблунівської селищної ради отримали підозри за розтрату і зловживання.

У Волинській області оголосили 19 підозр:

  • Підгайцівському сільському голові у тому, що він підписував необґрунтовані додаткові угоди на постачання електроенергії.
  • Керівнику Радошинського піщаного кар’єру і 5 підлеглим у тому, що вони викрали 61,5 тис. тонн піску у "Укрзалізниці", і продали продавали за готівку.
  • Інспектора митного поста "Ягодин" підозрюють у тому, що він сприяв ввезенню незадекларованого товару без сплати мит.

Окремо до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо гендиректора ДП "Волиньвугілля". 

"Замість реформ у вугільній галузі — 31 млн грн пішли на утримання адмінапарату", – написав Кравченко. 

За його словами, готуються клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад. 

  • Раніше у Офісі генпрокурора повідомили, що колишніх керівників двох підприємств, "Івано-Франківськ Теплоенерго" та "Івано-Франківськтеплокомуненерго" підозрюють у завданні державі збитків на близько 19 млн гривень.
  • У Нацполіції повідомили, що у Волинській області викрили схеми з розкрадання бюджетних коштів. Зокрема зібрали докази стосовно 17 осіб. Їхні дії призвели до 16,6 млн грн збитків. 
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