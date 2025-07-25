Стала відома дата прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною у Києві

Прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в полоні у росіян у 2024 році, відбудеться 8 серпня, пише «Українська правда».
Спершу запланована відправа у Михайлівському Соборі (12.00), тоді буде коротка цивільна церемонія відбудеться Майдані Незалежності (13:00), а о 14:00 – поховання на Байковому кладовищі.
За інформацією УП, прощання організовують колеги загиблої, із якими вона співпрацювала в кількох редакціях. Родина Рощиної попросила не звертатися до них за коментарями під час церемонії.
Що відомо про полон Вікторії Рощиної
- 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську журналістку, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме.
- Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
- 3 серпня 2023 року журналістка зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
- Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтверджена.
- 11 жовтня минулого року Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.
- Рощину жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.
- Офіс генпрокурора у квітні цього року повідомив, що через стан тіла, яке вдалося повернути в Україну, первинно не вдалося встановити причини смерті журналістки. Для ідентифікації тіла призначили молекулярну експертизу.