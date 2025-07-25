Стала відома дата прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною у Києві

Прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в полоні у росіян у 2024 році, відбудеться 8 серпня, пише «Українська правда».

Спершу запланована відправа у Михайлівському Соборі (12.00), тоді буде коротка цивільна церемонія відбудеться Майдані Незалежності (13:00), а о 14:00 – поховання на Байковому кладовищі.

За інформацією УП, прощання організовують колеги загиблої, із якими вона співпрацювала в кількох редакціях. Родина Рощиної попросила не звертатися до них за коментарями під час церемонії.

Що відомо про полон Вікторії Рощиної