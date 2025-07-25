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Стала відома дата прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною у Києві

Церемонію організовують колеги загиблої з кількох редакцій.

Стала відома дата прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною у Києві
Вікторія Рощина
Фото: hromadske.ua

Прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в полоні у росіян у 2024 році, відбудеться 8 серпня, пише «Українська правда».

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Спершу запланована відправа у Михайлівському Соборі (12.00), тоді буде коротка цивільна церемонія відбудеться Майдані Незалежності (13:00), а о 14:00 – поховання на Байковому кладовищі.

За інформацією УП, прощання організовують колеги загиблої, із якими вона співпрацювала в кількох редакціях. Родина Рощиної попросила не звертатися до них за коментарями під час церемонії.

Що відомо про полон Вікторії Рощиної 

  • 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську журналістку, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. 
  • Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
  • 3 серпня 2023 року журналістка зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.
  • Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтверджена.
  • 11 жовтня минулого року Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.
  • Рощину жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.
  • Офіс генпрокурора у квітні цього року повідомив, що через стан тіла, яке вдалося повернути в Україну, первинно не вдалося встановити причини смерті журналістки. Для ідентифікації тіла призначили молекулярну експертизу. 
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