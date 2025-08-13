На Сумщині росіяни поранили мирного мешканця

Сьогодні вдень, 13 серпня, російська окупаційна армія атакувала Сумську область.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
“Близько 15:30 у Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.
Він уточнив, що в момент атаки 44-річний чоловік перебував на вулиці. Після надання йому медичної допомоги чоловік проходитиме лікування амбулаторно.
Олег Григоров закликав жителів прикордоння під час повітряної тривоги бути максимально обережними та перебувати в укриттях.