На Сумщині росіяни поранили мирного мешканця

У момент атаки БпЛА 44-річний чоловік перебував на вулиці.

Сьогодні вдень, 13 серпня, російська окупаційна армія атакувала Сумську область.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Близько 15:30 у Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що в момент атаки 44-річний чоловік перебував на вулиці. Після надання йому медичної допомоги чоловік проходитиме лікування амбулаторно.

Олег Григоров закликав жителів прикордоння під час повітряної тривоги бути максимально обережними та перебувати в укриттях.