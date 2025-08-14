У ДБР заявили про завершення розслідування справи Шабуніна щодо ухилення від військової служби

Після ознайомлення захисту з матеріалами справи, обвинувальний акт буде передано до суду.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо одного з військових який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Після ознайомлення захисту з матеріалами справи, обвинувальний акт буде передано до суду.

У ДБР запевнили, що слідство було проведено "об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону".

"ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, попри гучність і резонанс окремих справ. Зрештою суд поставить усі крапки над «і» та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

У ДБР не називають прізвища, але з обставин справи випливає, що йдеться про голову правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Справа Віталія Шабуніна