У ДБР заявили про завершення розслідування справи Шабуніна щодо ухилення від військової служби

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо одного з військових який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Після ознайомлення захисту з матеріалами справи, обвинувальний акт буде передано до суду.
У ДБР запевнили, що слідство було проведено "об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону".
"ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, попри гучність і резонанс окремих справ. Зрештою суд поставить усі крапки над «і» та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного", - йдеться в повідомленні.
У ДБР не називають прізвища, але з обставин справи випливає, що йдеться про голову правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
Справа Віталія Шабуніна
- 21 лютого стало відомо, що ДБР вручило підозру колишньому командиру Віталія Шабуніна – командиру батальйону ТрО, куди він мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Шабунін тоді повідомляв, що комбату закидали те, що він хотів одержати вигоду нематеріального характеру в вигляді можливостей, які могли би виникнути завдяки Шабуніну.
- Активіст стверджує, що в нього було погоджено "відрядження в НАЗК", і це розцінили як можливість не виконувати бойові завдання військової частини. Також Шабунін отримував грошове забезпечення – за його словами, мінімальне, і це, за версією слідства, призвело до збитків бюджету. Віталій пов'язав цю справу з тиском влади на комбата.
- Потім Шабунін сказав, що його переводять з Харкова до іншої бригади на лінії бойового зіткнення. Це він також пов'язав з помстою від влади собі.
- Наступного дня, 11 липня, в ЦПК повідомили про обшуки в родині Шабуніна та в нього самого за місцем несення служби в Харківській області. Організація стверджує, що слідчі дії відбулися без ухвали суду. Вони припустили, що справа стосується екскомандира Віталія – Віктора Юшка – та "відрядження до НАЗК".
- "Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати", – сказали в ЦПК.
- Того ж дня ДБР повідомило про оголошення підозри за ухилення від військової служби за шахрайство.
- "Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", – повідомили в ДБР.
- Також, як стверджували, Шабуніна підозрюють у використанні машини, ввезеної в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Сам Шабунін каже, що про машину в підозрі нічого немає.
- Екскомбат Віктор Юшко ще раніше отримав запобіжний захід у вигляді застави в 60 000 грн. Слідство вважає, що він видавав накази про фіктивні відрядження Шабуніна.
- 15 липня Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
- 13 серпня в ЦПК заявили, що слідчі ДБР приїхали на місце служби Шабуніна для вручення йому оновленої підозри.