Розлучення через "Дію" стане можливим наприкінці осені, - голова Мінцифри

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що розлучення через застосунок "Дія" стане можливим восени.

Про це він повідомив у TikTok.

"Розлучитися в «Дії» можна буде осінню, я думаю, що наприкінці. Подивимось, працюємо над цим", - сказав Федоров.

За його словами, спочатку "Дія" спробує пару відмовитися, або " змусить добре подумати", чи потрібно це їм.

"З’явиться геймифікація, яка буде змушувати вас максимально подумати. Але якщо без жартів, то над цією послугою працюємо, тому що це важлива послуга під час війни, щоб люди не ходили, не стояли в чергах", - додав Федоров.

Одруження через "Дію"

30 березня 2024 року Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн.

9 вересня минулого року в Україні запустили послугу онлайн-одруження через "Дію".

Для того, щоб одружитися онлайн, потрібно буде зробити декілька кроків:

У застосунку відправити відповідну заяву

Працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку

Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Зазначимо, що військовослужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони здоров’я та інші визначені категорії можуть зареєструвати шлюб онлайн, без особистої присутності. Реєстрацію також може засвідчити актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я.