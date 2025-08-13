З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали понад 1600 людей

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1 635 людей, серед них 56 дітей та 169 маломобільних громадян.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

“За сьогоднішній день з мікрорайону Корабел було евакуйовано 36 людей”, - написав Шанько.

Він уточнив, що серед евакуйованих було 5 маломобільних громадян.

Ярослав Шанько закликав жителів мікрорайону Корабел убезпечити себе і тимчасово виїхати ,і запевнив, що всі евакуйовані отримують допомогу з розселенням в комфортних умовах, оформленням ВПО та інших виплат або безкоштовним виїздом в інші регіони України.

Залишити заявку на виїзд або отримати всю інформацію щодо евакуації можна в контакт-центрі Херсонської МВА за телефонами: 050-040-44-24, 098-958-17-90.