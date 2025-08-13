У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
РЖД у вогні
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ГоловнаСуспільствоВійна

З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали понад 1600 людей

Серед евакуйованих - 56 дітей та 169 маломобільних громадян.

З херсонського мікрорайону Корабел евакуювали понад 1600 людей
Архівне фото
Фото: ДСНС Херсонщини

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1 635 людей, серед них 56 дітей та 169 маломобільних громадян.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

“За сьогоднішній день з мікрорайону Корабел було евакуйовано 36 людей”, - написав Шанько. 

Він уточнив, що серед евакуйованих було 5 маломобільних громадян. 

Ярослав Шанько закликав жителів мікрорайону Корабел убезпечити себе і тимчасово виїхати ,і запевнив, що всі евакуйовані отримують допомогу з розселенням в комфортних умовах, оформленням ВПО та інших виплат або безкоштовним виїздом в інші регіони України. 

Залишити заявку на виїзд або отримати всю інформацію щодо евакуації можна в контакт-центрі Херсонської МВА за телефонами: 050-040-44-24, 098-958-17-90.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies