Шмигаль і звільнені з полону військові обговорили створення ефективної "дорожньої карти" супроводу

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі звільненими з полону військовослужбовцями.
За словами Шмигаля, вони обговорили широке коло питань, з якими стикаються військові після повернення. Ідеться від медичних обстежень до створення окремих підрозділів, які б опікувалися цими питаннями.
«Усі конструктивні пропозиції взяті на опрацювання. Міністерство оборони вже працює над системними змінами. У парламенті уже опрацьовано законопроєкт, який значно покращить систему реінтеграції. Зокрема, йдеться про законодавче закріплення права на 90-денну відпустку», - зазначив міністр.
Шмигаль додав, що з бійцями домовилися про створення ефективної "дорожньої карти" супроводу звільнених воїнів.
- Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що триває робота над списками щодо обміну 1200 військовополонених.