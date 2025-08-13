«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Шмигаль і звільнені з полону військові обговорили створення ефективної "дорожньої карти" супроводу

Хочуть на законодавчому рівні закріпити право на 90-денну відпустку.

зустріч міністра оборони і звільнених полонених
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі звільненими з полону військовослужбовцями. 

За словами Шмигаля, вони обговорили широке коло питань, з якими стикаються військові після повернення. Ідеться від медичних обстежень до створення окремих підрозділів, які б опікувалися цими питаннями. 

«Усі конструктивні пропозиції взяті на опрацювання. Міністерство оборони вже працює над системними змінами. У парламенті уже опрацьовано законопроєкт, який значно покращить систему реінтеграції. Зокрема, йдеться про законодавче закріплення права на 90-денну відпустку», - зазначив міністр.

Шмигаль додав, що з бійцями домовилися про створення ефективної "дорожньої карти" супроводу звільнених воїнів.

  • Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що триває робота над списками щодо обміну 1200 військовополонених.
