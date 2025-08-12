Втрати росіян на фронті втричі вищі за наші, — Зеленський

У Росії втрати на фронті більші у три рази, аніж в України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Зокрема, коментуючи ситуацію одо зброї, особового складу і втрат, президент сказав: «Приблизно на сьогодні, артилерія 1 до 2,4 у бік противника. Дрони FPV – 1 до 1,4 на нашу користь. Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів».

Про особовий склад Зеленський повідомив, що це «один до трьох у бік противника щодо кількості».

«Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у “рускіх” тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 — в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 “двохсотих” і 243 “трьохсотих”, 79 безвісти зниклих. Приблизно 1 до 3, тобто їхні втрати втричі більші», - повідомив глава держави.