Зеленський виклав свій план досягнення миру

Український президент пропонує припинення вогню за посередництва США і «при зрозумілих гарантіях безпеки».

Про це він сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

«Мій план не такий складний. Він дуже простий: сeasefire і за час ceasefire ми повинні обговорити і вирішити питання, при медіації США і при зрозумілих гарантіях безпеки, – хто що спроможний гарантувати? Наприклад: що спроможна гарантувати Європа, що спроможні гарантувати США, що спроможні гарантувати “рускіє”. Хто про це знає? Повинна бути погоджена позиція», - сказав Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що 13 серпня будуть переговори з європейцями та американською стороною і «я обов'язково донесу сигнал, що, мені здається, нам потрібно такі сенситивні питання про Україну обговорювати в присутності України».

Президент також наголосив: «Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава – це що, приватна власність? 30% Донецької області – це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось? Обмін територій – це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави і нашого народу».

При цьому Зеленський заявив: «Я не вважаю, що пропозиція Путіна – це пропозиція Трампа. Я вважаю, що Трамп – це Сполучені Штати Америки. Він виступає медіатором – це посередині, а не на боці Росії. Нехай не на нашому боці, а посередині. І якщо є жорстка пропозиція Путіна – віддати території – це не значить, що це пропозиція Європи. Це не значить, що це пропозиція Сполучених Штатів Америки. Є пропозиція Путіна. Америка знає нашу позицію. І Америка може зробити все, щоб позиція Путіна була не такою впевненою. Президент Трамп сказав, що він президент миру і він хоче врятувати життя людей, хоче припинення вогню. Президент Трамп може про це домовитись з однією і з іншою стороною».

Президент додав, що план РФ простий – тиск. При цьому він наголосив на важливості гарантій безпеки: «А які гарантії безпеки? Вийти з Донеччини? А в чому компроміс? Ми будемо в НАТО? В ЄС? Я нічого не чув – просто жодної пропозиції, яка б гарантувала, що завтра не почнеться нова війна і Путін не спробує окупувати ще щонайменше Дніпро, Запоріжжя та Харків. Він вже двічі починав війни за різних президентів Америки, що його утримає від третьої війни?»

За словами Зеленського, Путіну «потрібна окупація нашої держави не з точки зору території».

«Йому не потрібна суверенна Україна. І в цьому вся гра. Всі ці території не грають ніякої ролі для нього. Я дуже хочу пояснити, щоб всі це зрозуміли. А якщо питання не в кілометрах, то який сенс виходити з дев'яти тисяч квадратних кілометрів Донеччини, які ми зараз контролюємо? Просто йому допомогти підготувати нову військову операцію? А значить нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть передусім нашу державу, суверенну державу, нашу незалежність».

За словами глави держави, «потрібно, щоб на ці питання відповіли ті, хто ухвалює рішення. І тоді буде легше. Тоді умови, які ставить Путін, ми будемо по-іншому сприймати».

На думку Зеленського, «треба розібратися в цілях Путіна і в сенсах, які він постійно демонструє і говорить. І якщо в цьому розібратися – стане зрозуміло, що відбувається, і що він робить».