Двоє депутатів на Харківщині отримали через недостовірне декларування – приховали майна на 11 млн грн

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру двом депутатам селищних рад за умисне внесення недостовірних відомостей у декларації на загальну суму понад 11 млн грн.

За інформацією пресслужби прокуратури, один депутат у декларації за 2024 рік не вказав понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі на суму понад 7,5 млн грн.

Друга депутатка у декларації за 2021 рік приховала житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, транспорт, корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності та готівку з банківських рахунків. Загальна сума прихованого майна перевищує 3,6 млн грн.

Наразі триває слідство.