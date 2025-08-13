Двоє депутатів на Харківщині отримали через недостовірне декларування – приховали майна на 11 млн грн

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру двом депутатам селищних рад за умисне внесення недостовірних відомостей у декларації на загальну суму понад 11 млн грн.
За інформацією пресслужби прокуратури, один депутат у декларації за 2024 рік не вказав понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі на суму понад 7,5 млн грн.
Друга депутатка у декларації за 2021 рік приховала житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, транспорт, корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності та готівку з банківських рахунків. Загальна сума прихованого майна перевищує 3,6 млн грн.
Наразі триває слідство.
- У липні троє депутатів міських рад Хмельницької області отримали підозри за недостовірне декларування на понад 25 млн грн. Йдеться про нерухомість, надлегкий літак, земельні ділянки, корпоративні права, автомобілі, гроші на рахунках тощо.