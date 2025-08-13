Генштаб: від початку доби на фронті — 49 боєзіткнень

Більше половини зіткнень відбулося на Покровському напрямку, бої тривають.

Від початку доби на фронті відбулося 49 боєзіткнень. Ворог продовжує наступальні дії на Донеччині, а також посилив тиск на інших напрямках фронту.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Біла Береза, Бачівськ, Мар’їне, Ромашкове, Велика Писарівка, Тур’я, Руденка, Новодмитрівка, Товстодубове, Сумської області; Тимофіївка Харківської області; авіаударів керованими бомбами зазнали Бояро-Лежачі та Біловоди Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник тричі намагався проводити наступальні дії, на даний час одне боєзіткнення триває. Ворожа авіація завдала трьох авіаударів, загалом скинувши п’ять керованих бомб, також ворог здійснив 164 обстріли, зокрема сім – з реактивних систем залпового вогню. Наші підрозділи проводять активні дії щодо зриву планів окупанта, мають певні успіхи на окремих ділянках.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Вовчанська.

Противник з початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб та Торське. Ще одна атака триває до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, ще один бій наразі триває. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки та Новоселівки.

На Торецькому напрямку російські окупанти намагались йти вперед на позиції наших захисників в районах Щербинівки, Яблунівки та Русиного Яру. Українські підрозділи відбили чотири атаки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 атак у бік позицій наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 23 атаки, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники тричі йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Маліївка та Шевченко. Населений пункт Покровське постраждав від удару російської авіабомби.

На Оріхівському напрямку авіація загарбника завдала ударів некерованими авіаракетами та бомбами по Новоандріївці та Приморському.

На Придніпровському напрямку на даний час українські захисники відбили дві штурмові дії окупантів, ще один бій триває.

На Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.