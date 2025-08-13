Ворог атакував Костянтинівку зі ствольної артилерії, є поранений

На Донеччині російська армія вдарила зі ствольної артилерії по житлових кварталах Костянтинівки, поранення отримала цивільна людина.

Про це повідомляє начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні російські війська здійснили обстріл міста Костянтинівки зі ствольної артилерії", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранення отримала одна цивільна особа. Постраждалого доправили до лікарні, медики надають йому необхідну допомогу.

Унаслідок обстрілу постраждали житлові квартали міста, пошкоджені фасади двох приватних будинків.

Начальник МВА наголошує на необхідності евакуації.