Росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Херсонщини

Шестеро людей отримали поранення. 

Росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Херсонщини
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби через російську агресію на Херсонщині загинули чотири людини. Шестеро отримали поранення. Під ворожими обстрілами перебували 40 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Степанівка, Комишани, Придніпровське, Дніпровське, Наддніпрянське, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Велетенське, Кізомис, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Правдине, Зарічне, Дослідне, Іванівка, Берислав, Нововоронцовка, Михайлівка, Новорайськ, Петрівка, Зміївка, Шевченківка, Костирка, Бургунка, Дудчани, Львове, Миколаївка, Новоолександрівка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 109  приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду, автівку швидкої, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

  • Вчора росіяни атакували поліцейських під час спроби евакуювати тіло загиблого цивільного на Херсонщині.
  • Перед цим у Бериславському районі російські військові атакували пункт базування екстреної медичної допомоги. 
