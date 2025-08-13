У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Війна

На Херсонщині росіяни поцілили по автомобілю “швидкої”

Окупанти вдарили по пункту базування екстреної медичної допомоги. 

На Херсонщині росіяни поцілили по автомобілю “швидкої”
Фото: МОЗ

У Бериславському районі Херсонської області російські військові атакували пункт базування екстреної медичної допомоги. 

Про це повідомили у МОЗ.

Внаслідок удару безпілотника пошкоджено автомобіль “швидкої” ‒ на щастя, у ньому нікого не було. 

“Цього разу обійшлося без жертв, але це ‒ чергове свідчення терору, який країна-агресорка чинить щодня по всій Україні”, ‒ зазначили у міністерстві.

Фото: МОЗ

У липні внаслідок удару росіян з дрона по автомобілю швидкої допомоги на Херсонщині під атаку потрапила бригада, яка прямувала на виклик у Зимівник. Постраждали двоє медиків - 49-річний фельдшер та 65-річний парамедик. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
﻿
