У Бериславському районі Херсонської області російські військові атакували пункт базування екстреної медичної допомоги.

Про це повідомили у МОЗ.

Внаслідок удару безпілотника пошкоджено автомобіль “швидкої” ‒ на щастя, у ньому нікого не було.

“Цього разу обійшлося без жертв, але це ‒ чергове свідчення терору, який країна-агресорка чинить щодня по всій Україні”, ‒ зазначили у міністерстві.

Фото: МОЗ

У липні внаслідок удару росіян з дрона по автомобілю швидкої допомоги на Херсонщині під атаку потрапила бригада, яка прямувала на виклик у Зимівник. Постраждали двоє медиків - 49-річний фельдшер та 65-річний парамедик. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.