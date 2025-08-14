​Армія Росії за добу втратила 990 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 990 солдатів армії РФ, 5 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем та одну РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 067 100 (+990) осіб
- танків – 11104 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23130 (+3) од
- артилерійських систем – 31458 (+29) од
- РСЗВ – 1466 (+1) од
- засоби ППО – 1207 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51043 (+191)
- крилаті ракети – 3558 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58456 (+191)
- спеціальна техніка – 3937 (+0).