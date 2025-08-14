Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​Армія Росії за добу втратила 990 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська втратили близько 1 067 100 осіб.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 990 солдатів армії РФ, 5 ворожих танків, 3 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем та одну РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 067 100 (+990) осіб 
  • танків – 11104 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23130 (+3) од
  • артилерійських систем – 31458 (+29) од
  • РСЗВ – 1466 (+1) од
  • засоби ППО – 1207 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51043 (+191)
  • крилаті ракети – 3558 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58456 (+191)
  • спеціальна техніка – 3937 (+0).

Дані уточнюються.
