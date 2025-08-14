Навроцький замість Туска: Трамп вплинув на склад відеоконференції щодо України

Очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа наполягла на тому, щоб під час віртуальної зустрічі щодо майбутнього саміту США та Росії на Алясці Польщу представляв не він, а новообраний глава держави Кароль Навроцький.

Як пише Reuters, прем'єр сказав, що побажання "заміни" надійшло до Варшави близько опівночі у вівторок. Ще напередодні речник уряду офіційно говорив про те, що до європейських лідерів на відеоконференції доєднається саме Туск.

Проте радник Навроцького з питань закордонних справ Марчін Пжидач заперечив цю інформацію: за його словами, немає жодного підтвердження, що Туск планував брати участь у засіданні щодо України.

Кароль Навроцький вважається прихильником політики Дональда Трампа і займає ті самі консервативно-націоналістичні та євроскептичні позиції. Господар Білого дому вже встиг запросити нового польського президента до Вашингтона.