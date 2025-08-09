Трамп запросив нового президента Польщі Навроцького до Білого дому

Президент Польщі Кароль Навроцький та його дружина Марта Навроцька

Президент США Дональд Трамп запросив свого нового польського колегу Кароля Навроцького до Білого дому на робочу зустріч 3 вересня.

Про це заявив керівник апарату глави польської держави Павел Шефернакер, пише Bloomberg.

Адміністрація Трампа повністю підтримала Навроцького, націоналіста, якийн несподівано переміг на виборах у червні свого проєвропейського суперника.

Польща, союзник США та член альянсу НАТО, витрачає майже 5% свого економічного виробництва на оборону на тлі війни в сусідній Україні.