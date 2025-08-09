Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСвіт

Трамп запросив нового президента Польщі Навроцького до Білого дому

Робоча зустріч має відбутися у вересні.

Трамп запросив нового президента Польщі Навроцького до Білого дому
Президент Польщі Кароль Навроцький та його дружина Марта Навроцька
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп запросив свого нового польського колегу Кароля Навроцького до Білого дому на робочу зустріч 3 вересня.

Про це заявив керівник апарату глави польської держави Павел Шефернакер, пише Bloomberg.

Адміністрація Трампа повністю підтримала Навроцького, націоналіста, якийн несподівано переміг на виборах у червні свого проєвропейського суперника.

Польща, союзник США та член альянсу НАТО, витрачає майже 5% свого економічного виробництва на оборону на тлі війни в сусідній Україні.

  • Голова Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі і офіційно став новим президентом країни 6 серпня.
  • Президентські вибори у Польщі відбулися 1 червня. Друге місце зайняв мер Варшави Рафал Тшасковський. 
  • Під час виборчої кампанії Навроцький критично висловлювався щодо членства України в ЄС і НАТО, а також критикував українську офіційну позицію щодо спільної історії, зокрема Волинської трагедії.
﻿
