Лісові пожежі у Європі: у Греції загинуло три людини, протоку Дарданелла перекрили

У Греції понад 260 пожежників боряться з лісовою пожежею поблизу столиці Афін, відомо про трьох загиблих, повідомляє DW.

Посилення вітру викликає тривогу щодо можливої ескалації вогню.

Пожежа, внаслідок якої вже загинула одна людина, спалахнула в п'ятницю в Кератеї, сільській місцевості приблизно за 43 кілометри на південний схід від Афін. Останки літнього чоловіка були знайдені в згорілій будівлі. Ще двоє загинули, потрапивши під штормовий вітер.

Лісова пожежа, розпалювана вітром до 80 кілометрів на годину, знищила кілька будинків та сільськогосподарських угідь, підпаливши оливкові сади.

“Вогонь ослаб, але все ще є активні осередки”, – повідомив речник пожежної служби інформаційному агентству AFP у суботу.

Повідомлялося про кілька інших лісових пожеж по всій Греції, зокрема в районах навколо історичного місця ‒ Стародавньої Олімпії та на туристичному острові Кефалонія.

Фото: EPA/UPG

У сусідній Туреччині лісові пожежі спричинили тимчасове перекриття протоки Дарданелли, водного шляху, що з'єднує Егейське море з Мармуровим морем, в обох напрямках.

Сотні людей були евакуйовані з районів поблизу пожеж у північно-західній провінції Чанаккале.

Греція, Туреччина та інші середземноморські країни відомі спекотним і сухим літом, яке вчені назвали “осередком лісових пожеж”.

Дві сусідні країни переживають літню спеку, температура в Афінах нещодавно досягла 44 градусів Цельсія. У більшій частині регіону навколо Афін за останні місяці майже не випадало дощу.

Ризик пожеж залишається до жовтня

Синоптики в Греції та Туреччині кажуть, що ризик лісових пожеж залишатиметься високим до жовтня.

За словами вчених, пожежі стали більш руйнівними в останні роки через зміну клімату, що викликає заклики до нових способів вирішення цієї проблеми. Влада перебуває під все більшим тиском щодо інвестування у штучний інтелект та супутниковий моніторинг для виявлення пожеж до їх поширення.

Також лунають заклики до країн Середземномор'я розширити транскордонну співпрацю у сфері пожежогасіння, включно зі спільними групами швидкого реагування та літаками і гелікоптерами для скидання води.