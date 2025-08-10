У Молдові попереджають про появу у соцмережах фейкового відео з відстрілом "російських солдатів"

У поширеному в Telegram ролику показано, як нібито учасники тренувань стріляють по мішенях із зображенням російських солдатів.

Міністерство оборони Молдови попереджає про появу в соцмережах фейкового відео, яке хочуть пов’язати із міжнародними навчаннями "Вогняний щит"-2025.

Про це інформує Newsmaker.

Як повідомляє видання, Міноборони попередило 9 серпня про новий фейк, що з'явився в соцмережах, і пов'язаний із навчаннями "Вогняний щит", що проходять у Молдові.

У відомстві розповіли, що у соцмережах поширюють відео нібито з кадрами з навчань, і попередили, що це фейк, а кадри не мають жодного стосунку до цьогорічних тренувань.

У поширеному в Telegram ролику показано, як нібито учасники тренувань стріляють по мішенях із зображенням російських солдатів. У Міністерстві підкреслили, що ці кадри створені за допомогою штучного інтелекту та доповнені архівними фрагментами з інших навчань.

"Ці відеоматеріали не мають жодного стосунку до навчань цього року. Літаки, стрибки з парашутом, рельєф полігонів та інші елементи відеоролика теж не відображають реальність навчань "Вогняний щит 2025". Мета таких відео – сіяти страх, підривати довіру до державних інститутів і дестабілізувати суспільство", – ідеться у повідомленні.