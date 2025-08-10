​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСвіт

У Молдові попереджають про появу у соцмережах фейкового відео з відстрілом "російських солдатів"

У поширеному в Telegram ролику показано, як нібито учасники тренувань стріляють по мішенях із зображенням російських солдатів.

У Молдові попереджають про появу у соцмережах фейкового відео з відстрілом "російських солдатів"
Фото: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Міністерство оборони Молдови попереджає про появу в соцмережах фейкового відео, яке хочуть пов’язати із міжнародними навчаннями "Вогняний щит"-2025.

Про це інформує Newsmaker.

Як повідомляє видання, Міноборони попередило 9 серпня про новий фейк, що з'явився в соцмережах, і пов'язаний із навчаннями "Вогняний щит", що проходять у Молдові. 

У відомстві розповіли, що у соцмережах поширюють відео нібито з кадрами з навчань, і попередили, що це фейк, а кадри не мають жодного стосунку до цьогорічних тренувань.

У поширеному в Telegram ролику показано, як нібито учасники тренувань стріляють по мішенях із зображенням російських солдатів. У Міністерстві підкреслили, що ці кадри створені за допомогою штучного інтелекту та доповнені архівними фрагментами з інших навчань.

"Ці відеоматеріали не мають жодного стосунку до навчань цього року. Літаки, стрибки з парашутом, рельєф полігонів та інші елементи відеоролика теж не відображають реальність навчань "Вогняний щит 2025". Мета таких відео – сіяти страх, підривати довіру до державних інститутів і дестабілізувати суспільство", – ідеться у повідомленні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies