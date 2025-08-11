Газпром виганяють з Молдови. Москва програла енергетичну битву, але хоче відігратися на виборах

Тридцятирічна монополія Росії на молдовському газовому ринку завершиться вже восени. Кишинів позбавив ліцензії компанію, яку контролює Кремль разом із сепаратистським режимом Придністров'я. Саме це підприємство управляло мережами країни і постачало газ понад 800 тисячам споживачів. Тобто Молдова зуміла не лише відмовитися від російського газу, а й повернути під контроль усю систему доставки палива. Та Москва не здається: погрожує боргами і провокаціями.

Остаточне прощання з Росією

Уряд Молдови позбавив ліцензії дочку Газпрому — компанію Moldovagaz. Це підприємство майже три десятки років було монополістом молдовського газового ринку.

Фото: EPA/UPG Moldovagaz у Кишиневі. Будівляу Кишиневі.

Молдова не контролювала компанії: половина акцій Moldovagaz належить Газпрому, ще майже 14 % — сепаратистському режиму Тирасполя, повністю контрольованому Москвою. І лише трохи більше ніж третина акцій компанії перебуває у власності молдовського уряду.

Тож Росія кількадесят років не просто була монополістом, що постачав газ до Молдови, вона також контролювала і доставку палива споживачам, а також управляла мережами всередині країни.

Але епоха російського впливу на газовий ринок Молдови добігла кінця.

Анбандлінг (процес реорганізації компанії, відокремлення її видів діяльності) Moldovagaz був ключовою умовою пакета фінансової підтримки ЄС, оскільки Брюссель хоче покласти край будь-якій залежності Європи від російських поставок енергії.

Подібний шлях проходила і Україна: ще кілька років тому уряд зобов’язався розділити функції Нафтогазу: видобуток, транспортування, зберігання і продаж палива. У рамках цієї реформи 2019 року, скажімо, заснували Оператора газотранспортної системи.

Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови (ANRE) вимагало від Moldovagaz розмежувати функції постачання і транспортування газу. На це компанія, яку контролює Кремль, мала достатньо часу, але вона не впоралася. Тому енергетичний регулятор ухвалив рішення відкликати в Moldovagaz ліцензію на роботу. Тобто це рішення точно не було спонтанним і базується на світовій практиці управління газовими компаніями. Уряд Молдови не порушував жодних домовленостей з будь-якими іноземними партнерами.

Фото: moldova1.md

«Слід зазначити, що в останньому офіційному повідомленні з цього питання, яке опублікували в липні, АТ «Молдовагаз» повідомило ANRE про неможливість завершити своє розділення відповідно до статті 28 Закону № 108/2016, посилаючись на відсутність консенсусу між мажоритарними акціонерами та на те, що це питання виходить за межі компетенції керівництва компанії», — зазначив енергетичний регулятор.

Уже з 1 вересня понад 800 тисяч споживачів перейдуть до Energocom — підприємство працює під контролем молдовського уряду, його заснували ще у 2004 році. Спочатку Energocom відповідав за постачання електроенергії, однак з приходом до влади президентки Маї Санду функції компанії розширили. І у 2021 році підприємство закупило перші партії газу — не в Росії. Зрештою Energocom став головним імпортером палива й витіснив Moldovagaz.

У Кремлі після рішення молдовської влади згадали про міжнародне право і фактично звинуватили Кишинів у захопленні російської власності. Москва заговорила про мільйонні борги, які Молдова нібито накопичила за попередні роки.

Зараз Газпром переживає найгірший період з часу заснування. З 2023 року компанія стабільно отримує чисті збитки. А її керівництво неодноразово зверталося до російського уряду з проханням знизити податки.

Фото: EPA/UPG Офіс Газпрому в Санкт-Петербурзі.

Кремль знову виставляє Молдові рахунки

Москва вкотре взялася за стару тактику: звинувачує Кишинів у колосальних боргах за газ. Наполягає, що Молдова винна понад 700 млн доларів.

Ще восени 2023 року молдовський уряд замовив незалежний аудит так званої заборгованості. За його підсумками Кишинів заявив: готовий повернути Москві лише майже 9 млн доларів. Відповідну угоду надіслали Газпрому — росіяни відхилили пропозицію.

Звідки Москва взяла ці понад 700 млн доларів боргу? Пояснення дуже просте: Кремль постачав газ до окупованого ним Придністров'я, тамтешній маріонетковий режим не платив. Тому Росія записувала борг на уряд у Кишиневі. Натомість режим у Тирасполі більшу частину газу витрачав на виробництво електроенергії, яку, зрештою, продавав на вільну територію Молдови. Коштом цього формували майже половину доходів бюджету сепаратистського Придністров'я.

Вигаданий росіянами борг у минулому неодноразово ставав формальною причиною для газових криз. Їх цілком штучно перед початком опалювального сезону провокував саме Кремль. Москва намагалася шантажувати владу Молдови зривом опалювального сезону. Крапку в цій історії поставив Кишинів — остаточно відмовився від російського газу.

«Заява росіян не варта і двох копійок. Газпром давно міг реалізувати розділення послуг у Moldovagaz, про це говорили щонайменше з 2012 року. Тільки цього не хотіли. Вкотре переконуємося, що адміністрація Кремля вміє тільки брехати й шантажувати. Ми всі не раз це відчували. Але після 2022 року ситуація змінилася, ми більше не купуємо російський газ, ми спокійно обходимося і без нього», — розповів фахівець галузі енергетики, колишній член наглядової ради компанії Moldovagaz Серджіу Тофілат.

Фото: ipn.md Серджіу Тофілат

Скажімо, з квітня до грудня 2024 року Молдова імпортувала 830 млн кубів газу. 66 % від обсягу купували в компаній з Румунії. В уряді Молдови наголосили: тепер країна може вільно обирати постачальників, російської монополії більше не існує. Крім того, торік Молдова заощадила приблизно 60 млн євро саме завдяки імпорту з ЄС, бо купувати газ у Росії було б дорожче.

А втім, газова незалежність вільної частини Молдови не дається легко, бо ціни для споживачів таки довелося підвищувати. Зараз кубометр палива на території, яку контролює Кишинів, коштує майже 17 леїв (майже 42 грн). Востаннє тариф суттєво збільшили наприкінці 2024 року — майже на третину.

Відкликання ліцензії в підконтрольної росіянам компанії Moldovagaz не вплине на тарифи для населення, запевнили в молдовському уряді.

«Немає передумов для подорожчання. Ми прагнемо плавного переходу, без потрясінь для споживачів», — зазначив член наглядової ради компанії Energocom Олександр Слюсар.

Поки що не розв'язано питання інших, цілком легальних і зрозумілих боргів. Йдеться про сотні мільйонів леїв, які накопичилися в Moldovagaz через різницю між ринковою ціною газу та пільговою для населення. В уряді Молдови пояснили: борги не перейдуть до нового постачальника газу. Тобто розв'язати проблему повинна компанія Moldovagaz, навіть попри втрату ліцензії.

Росія не цурається жодного методу, щоби чинити тиск на Молдову. Скажімо, минулого тижня російські дрони атакували компресорну станцію на Одещині. Вона є частиною Трансбалканського коридору, яким газ з ЄС отримувала не лише Україна, а й Молдова. Поставки припиняли, але Кишинів має ще одне сполучення — з Румунією, газ тоді постачали саме цим трубопроводом. Кризи вдалося уникнути, повідомили в Міністерстві енергетики Молдови.

Фото: скрин відео Пожежа внаслідок удару по Орлівці Одеської обл., 6 серпня 2025 року. Компресорна станція біля Орлівки є частиною інфраструктури Трансбалканського коридору.

Але Москва має й інші інструменти тиску на Кишинів. Перший — проросійські політики та спроби вплинути на результати парламентських виборів у вересні. Другий — провокування нових енергетичних криз у сепаратистському Придністровському регіоні, який й досі отримує газ із Росії.



Газові схеми режиму в Тирасполі

Окупаційна адміністрація Придністров'я до кінця серпня продовжила дію режиму надзвичайного стану. Фактично цей процес триває з початку року, коли припинився транзит російського газу через Україну. Москва штучно спровокувала в сепаратистському регіоні енергетичну кризу. Кремль намагався звинуватити в усьому Кишинів і Київ. Але насправді Газпром міг постачати газ Тирасполю іншими маршрутами. У ситуацію довелося втручатися Європейському Союзу, зрештою поставки відновили.

Москва при цьому задіяла до постачання компанію-прокладку, зареєстровану в Дубаї. Її фактичним власником є молдовський олігарх-утікач Ілан Шор. На батьківщині він отримав тюремний вирок за фінансові махінації, зараз переховується в Росії, торік на президентських виборах організував масштабну схему підкупу сотень тисяч громадян.

Але вже на початку літа режим у Тирасполі знову заявив про проблеми з постачанням газу. А без нього економіка сепаратистського регіону нежиттєздатна. Ймовірно, прокачування газу знизилося вдвічі. В уряді Молдови не виключають, що Росія намагається загострити ситуацію перед парламентськими виборами.

Фото: novostipmr.com Підприємство Тираспольтрансгаз

«Ці російські політичні ігрища спрямовані на дестабілізацію Молдови перед виборами. Так Москва й замислила. Кремль активізується і хоче домогтися перемоги на виборах опозиційних сил. Не випадково з’явився куратор цієї, як вони кажуть, молдовської проблематики у вигляді аж цілого заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка», — пояснив експерт галузі міжнародних енергетичних і безпекових відносин Михайло Гончар.

Контрольована росіянами компанія Moldovagaz постачала газ і в окупованому Придністровському регіоні. І тепер перед урядом у Кишиневі постав серйозний виклик: як організувати процес на території, якої він не контролює. Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови (ANRE) до 1 вересня має визначити, хто буде постачальником газу у Придністров'ї.