Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали мешканця Хмельницької області, який хотів втекти з України на параплані.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро.
“Для “зльоту” обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації – “на око””, ‒ йдеться у пресрелізі.
Прикордонники зупинили політ ще до старту. Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності.