Мешканець Хмельниччини планував "летіти без документів і будь-якої навігації – “на око”.

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали мешканця Хмельницької області, який хотів втекти з України на параплані.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за 500 євро.

“Для “зльоту” обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації – “на око””, ‒ йдеться у пресрелізі.

Прикордонники зупинили політ ще до старту. Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності.