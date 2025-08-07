Україна продовжила "транспортний безвіз" із Молдовою до 2027 року

Україна та Молдова продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень до кінця 2027 року.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
За його словами, продовження "транспортного безвізу" відкриває більше можливостей для бізнесу обох країн.
«Головне – жодного повернення до дозволів на перевезення, а значить сталість двосторонніх та транзитних перевезень», – заявив Кулеба.
Він наголосив, що це рішення важливе не лише для логістики, а й для економіки загалом. У 2024 році товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 12% і сягнув $1,1 млрд.
«Молдова для нас є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи», – додав урядовець.
Кулеба також зазначив, що Україна продовжує формувати зручну, конкурентну й прогнозовану логістику для національного експорту.
- Напередодні Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію протоколу до угоди між Україною та Північною Македонією щодо посилення дії "транспортного безвізу".