Україна продовжила "транспортний безвіз" із Молдовою до 2027 року

У 2024 році товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 12% і сягнув $1,1 млрд.

Україна та Молдова продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень до кінця 2027 року.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, продовження "транспортного безвізу" відкриває більше можливостей для бізнесу обох країн.

«Головне – жодного повернення до дозволів на перевезення, а значить сталість двосторонніх та транзитних перевезень», – заявив Кулеба.

Він наголосив, що це рішення важливе не лише для логістики, а й для економіки загалом. У 2024 році товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 12% і сягнув $1,1 млрд.

«Молдова для нас є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи», – додав урядовець.

Кулеба також зазначив, що Україна продовжує формувати зручну, конкурентну й прогнозовану логістику для національного експорту.