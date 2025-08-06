Кабмін схвалив ратифікацію угоди про "транспортний безвіз" з Північною Македонією

Ідеться про зміни до угоди про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.

Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію протоколу до угоди між Україною та Республікою Північна Македонія щодо посилення дії "транспортного безвізу".

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Документ пропонує внесення змін до угоди між обома державами про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.

Ідеться про до ст. 6 і 14 угоди щодо можливості договірних сторін здійснювати автомобільні перевезення у двосторонньому та транзитному сполученні без використання дозволів. Відповідальним за виконання угоди від імені України визначено Міністерство розвитку громад та територій.