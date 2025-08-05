Держдепартамент: Трамп не задоволений Путіним та Росією

Спецпосланник президента США Стів Віткофф здійснить візит до Росії цього тижня.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Укрінформ.

“Президент (Трамп – ред.) зазначив, що спецпосланник Віткофф цього тижня відвідає Росію, тому ми можемо підтвердити це з трибуни”, - зазначила Теммі Брюс.

Також вона наголосила, що “президент (Трамп – ред.) не задоволений паном Путіним та Росією, але він залишається відданим дипломатичним рішенням”.

Речниця Держдепартаменту запевнила, що рішення щодо подальших дій проти РФ прийматиме особисто Трамп.

“Він визначає подальший шлях. І коли справа доходить до того, що робить Росія й ті країни, які сприяють її війні проти України, президент Трамп вирішуватиме, як реагувати” - підкреслила Брюс.