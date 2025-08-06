У Резерв+ зʼявилася відстрочка для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти

У оновленому застосунку "Резерв+" зʼявилася нова відстрочка – для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.
Як повідомили у Міноборони, відстрочка передбачена наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.
Щоб отримати відстрочку, необхідно мати в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відмітку про основне місце роботи та зарплатну ставку не меншу за 0,75.
Також необхідно мати відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що відноситься до викладацької категорії.
Оформлюється відстрочка так: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію, і згодом надійде сповіщення із результатом.
Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочка в Резерв+ не оформлюється, потрібно звернутись до закладу освіти – роботодавця, який має перевірити і за потреби уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Раніше запустили відстрочки для подружжя, де чоловік або дружина мають 1 або 2 групу інвалідності. Загалом відстрочки в Резерв+ доступні з листопада минулого року. Зараз 40% усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.
- У Міноборони нещодавно анонсували, що у додатку "Резерв+" на початку серпня сервіс сплати штрафів розшириться. У ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.