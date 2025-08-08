Антикорупційна робота НАБУ і САП принесла за пів року понад 1,5 млрд грн

Керівник САП Олександр Клименко та глава НАБУ Семен Кривонос підбили підсумки роботи відомств у першому півріччі 2025 року: 370 нових справ, 115 підозрюваних, 54 засуджених.

“Перше півріччя 2025 року ознаменувалося для НАБУ і САП низкою гучних викриттів, зокрема в оборонній, земельній та медичній сферах. Як і у попередніх періодах, акцент робився на виявленні високопосадової корупції, яка має місце в умовах повномасштабної агресії російської федерації”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Вперше в історії НАБУ і САП на корупції викрито чинного віцепрем’єр-міністра України. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на нерухоме майно.

Про підозру в одержанні хабаря та легалізації незаконно набутих коштів повідомлено ексзаступнику Голови Офісу Президента. Раніше йому вже оголошували підозру у незаконному збагаченні. Усі епізоди справи наразі розслідувані.

Проведено унікальну операцію “Чисте місто” з нейтралізації злочинної організації, яка контролювала процес ухвалення рішень про надання прав на землю у Києві. Серед підозрюваних – медійно-відомий ексдепутат Київміськради, який мав значний вплив на її кадрову політику та бюджетний розподіл.

Дві масштабні оборудки викрили в Міноборони: схему завищення цін на продукти для військових, яка заподіяла державі 733 млн грн збитків, та розкрадання 246 млн грн на розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «ДЗВІН».

Також припинено діяльність суддівсько-адвокатської злочинної групи, яка за певну таксу допомагала військовозобов’язаним незаконно виїжджати за кордон і отримувати відстрочку від мобілізації.

Окрім того, викрито групу осіб, що через незаконний доступ до закритої частини реєстру судових рішень зливали дані про слідчі дії.

Результати роботи у I півріччі 2025 року:

370 нових розслідувань;

115 підозрюваних;

69 обвинувальних актів;

154 обвинувачених;

54 засуджених.

Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП перевищив 1,5 млрд грн, з яких:

249 млн грн скеровано на допомогу війську

685 млн грн відшкодовано державі (10,7 млрд грн станом на 30.06.2025)

512+ млн грн конфісковано в дохід держави

84 млн грн – вартість майна, заволодінню яким вдалося запобігти.

Клименко також заявив, що наразі щодо топпосадовців є близько 300 кримінальних проваджень, які перебувають на різних стадіях в судах.