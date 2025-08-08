Керівник САП: Чернишову можуть оголосити додаткову підозру

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявив, що ексвіцепремʼєр-міністру Олексію Чернишову можуть оголосити додаткову підозру.

Про це керівник САП Олександр Клименко сказав на брифінгу.

«По одному епізоду повідомлено про підозру. Є ще епізоди, які розслідуються в цьому ж провадженні. Якщо буде зібрано достатню кількість доказів, то ми приймемо рішення про зміну підозри, там висунення додаткової підозри. Розслідування триває. Якщо він бажає захищатися, це його право, надано єдиний правовий механізм, який діє в правовій державі. Але ми будемо продовжувати свою роботу стосовно і цього кримінального провадження також», – сказав Клименко.

Справа Чернишова