Керівник САП: Чернишову можуть оголосити додаткову підозру

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявив, що ексвіцепремʼєр-міністру Олексію Чернишову можуть оголосити додаткову підозру.
Про це керівник САП Олександр Клименко сказав на брифінгу.
«По одному епізоду повідомлено про підозру. Є ще епізоди, які розслідуються в цьому ж провадженні. Якщо буде зібрано достатню кількість доказів, то ми приймемо рішення про зміну підозри, там висунення додаткової підозри. Розслідування триває. Якщо він бажає захищатися, це його право, надано єдиний правовий механізм, який діє в правовій державі. Але ми будемо продовжувати свою роботу стосовно і цього кримінального провадження також», – сказав Клименко.
Справа Чернишова
- За версією слідства, в листопаді 2021 року забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві.
- Вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Чернишова, який доручив комунікацію із забудовниками своєму раднику – Максиму Горбатюку. Той організував передачу документів та координацію між сторонами, а також повідомив про схему міністра, держсекретаря міністерства Василя Володіна та директорку держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон, повідомляв Центр протидії корупції.
- За успішну реалізацію оборудки Копистира "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.
- Василя Володіна та Максима Горбатюка ВАКС взяв під варту, з альтернативами застави 20 і 25 млн грн. Аллі Сушон визначили заставу в розмірі 1 млн грн.
- 23 червня віцепрем'єру Чернишову оголосили підозру. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.
- 1 липня апеляція ВАКС залишила в силі запобіжні заходи колишньому держсекретарю Мінрозвитку та Сергієві Копистирі.
- 2 липня стало відомо, що за віцепрем'єра Олексія Чернишова внесли 120 мільйонів гривень застави.
- 7 липня Апеляція ВАКС залишила без змін заставу в 120 млн грн ексвіцепремʼєр-міністру Чернишову.