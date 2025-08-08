Керівництво САП та НАБУ: інформація про корупцію вищих посадових осіб держави — це російський фейк

Керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомило, що інформація про корупцію вищих посадових осіб держави — це російський фейк.

Про це на брифінгу заявив Керівник САП Олександр Клименко на запитання LB.ua.

«Стосовно президента, то діючий президент не є суб'єктом розслідувань НАБУ. Це прямо прописано в кримінально-процесуальному законодавстві. Ми розслідуємо лише стосовно колишніх президентів», — сказав Клименко.

Своєю чергою, директор НАБУ Семен Кривонос додав, що російські проросійські Telegram-канали почали в розпал цієї кризи розповсюджувати неправдиву інформацію щодо прем'єр-міністра, керівника Офісу президента до якихось корупційних справ.

«Ми одразу це спростували, наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. І оце якраз той самий приклад проросійського впливу конкретно, який одразу був нами прокомунікований, що це фейк абсолютно. І це треба розуміти, як цю кризу також так само русаки використовували», — додав директор НАБУ.