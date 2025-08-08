Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" перейменували на ОСУВ "Дніпро"

Оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця” відсьогодні називається ОСУВ “Дніпро”.
Цю інформацію Укрінформу підтвердив речник угруповання Віктор Трегубов.
У зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" - ділянки фронту від Харківщини до Дніпропетровщини.
Відповідні зміни відбуваються на тлі переходу Збройних сил на корпусну систему.
- На початку лютого 2025 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про початок переходу на корпусну структуру армії. Детальніше про це читайте у матеріалі LB.ua "Бригада чи дивізія? Корпус чи ОТУ?".
- Як пише Мілітарний, армійський корпус зазвичай складається з декількох бойових дивізій й/або бригад та формувань забезпечення. Україні в спадок від Радянського Союзу дісталось 6 армій та один армійський корпус, які в середині 90-х розформували в 7 армійських корпусів.
- У сухопутних військах України в 90-х роках корпуси були оперативно-тактичним об’єднанням, коли до їх бойового складу входили дивізії й бригади. Але пізніше корпуси перетворились на вищі тактичні з’єднання.
- Згодом армійські корпуси повністю розформували, а на базі частини з них були створені Оперативні командування. Останній 8-й армійський корпус було розформовано у 2015 році. Однак, залишався Корпус резерву.
- Після початку повномасштабного вторгнення росіян сформували 9-й та 10-й армійські корпуси. А Корпус резерву переформували в 11-й армійський корпус. Станом на осінь 2024 тривало формування четвертого за рахунком армійського корпусу.
- Окрім армійських корпусів в складі Сухопутних військ, були створені корпуси Десантно-штурмових військ (Корпус швидкого реагування) та Корпус морської піхоти. Також був сформований у складі Сил спеціальних операцій Корпус "Рейнджерів", який спеціалізується на розвідці, проведенні штурмових операцій та рейдів у тилу ворога.