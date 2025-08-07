СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Протягом липня допущено до експлуатації у ЗСУ понад 40 нових безпілотників
Фото: 22 ОМБр

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів. Усі вони – вітчизняного виробництва. 

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Серед допущених до експлуатації у липні переважають FPV-безпілотники з різними характеристиками. 

За 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало 320 безпілотних авіаційних комплексів і майже всі вони – українського виробництва. Це більше, ніж за весь минулий рік. У 2024 році було кодифіковано трохи більше ніж 280 українських повітряних безпілотників.
