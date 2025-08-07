У РФ поскаржилися на атаку дронів: горіли Афіпський НПЗ та військова частина в Краснодарському краї

Міноборони країни стверджує, що над РФ збили 82 безпілотники.

У РФ поскаржилися на атаку дронів. У Краснодарському краї начебто унаслідок атаки безпілотників горіли Афіпський нафтопереробний завод та військова частина 61661.

Про це пише телеграм-канал Astra.

Зазначається, що влада підтвердила пожежу на Афіпському НПЗ. Кажуть, що пожежу начебто ліквідували.

"Через падіння уламків БПЛА на НПЗ спалахнула технологічна установка спільної переробки газу та газового конденсату. Пожежі надали 4-й ранг складності. На місце НП оперативно прибули пожежні підрозділи. Вони локалізували спалах на площі 250 кв. метрів. О 7.38 ліквідували відкрите горіння. О 8:21 – повністю загасили", – повідомив оперштаб Краснодарського краю.

А у Слов'янську-на-Кубані після атаки БПЛА горіла військова частина. За словами місцевих мешканців, це в/ч 61661.

Фото: Скріншот відео Astra Пожежа у військовій частині в Краснодарському краї РФ

Міноборони РФ заявило, що вночі над Росією начебто збили 82 українські дрони.