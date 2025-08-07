У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
У РФ поскаржилися на атаку дронів: горіли Афіпський НПЗ та військова частина в Краснодарському краї

Міноборони країни стверджує, що над РФ збили 82 безпілотники. 

У РФ поскаржилися на атаку дронів: горіли Афіпський НПЗ та військова частина в Краснодарському краї
Горить Афіпський НПЗ в Росії
Фото: Скріншот телеграм-каналу Astra

У РФ поскаржилися на атаку дронів. У Краснодарському краї начебто унаслідок атаки безпілотників горіли Афіпський нафтопереробний завод та військова частина 61661. 

Про це пише телеграм-канал Astra.

Зазначається, що влада підтвердила пожежу на Афіпському НПЗ. Кажуть,  що пожежу начебто ліквідували. 

"Через падіння уламків БПЛА на НПЗ спалахнула технологічна установка спільної переробки газу та газового конденсату. Пожежі надали 4-й ранг складності. На місце НП оперативно прибули пожежні підрозділи. Вони локалізували спалах на площі 250 кв. метрів. О 7.38 ліквідували відкрите горіння. О 8:21 – повністю загасили", – повідомив оперштаб Краснодарського краю.

А у Слов'янську-на-Кубані після атаки БПЛА горіла військова частина. За словами місцевих мешканців, це в/ч 61661. 

Пожежа у військовій частині в Краснодарському краї РФ
Фото: Скріншот відео Astra
Пожежа у військовій частині в Краснодарському краї РФ

Міноборони РФ заявило, що вночі над Росією начебто збили 82 українські дрони.
