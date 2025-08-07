Головне за четвер, 7 серпня: майже 120 боєзіткнень, ураження Афіпського НПЗ

Бойові дії на Донеччині, 119 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зростання захворюваності на коронавірус у столиці. Яким запам’ятається 1261-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 серпня відбулося 119 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень від початку доби – 29. Активні бойові дії точились і на Лиманському напрямку.

Генеральний штаб України підтвердив ураження Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії дронами ГУР та ССО.

Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Також підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів.

Як стало відомо LB.ua з власних джерел в Силах оборони, 4 серпня на Рівненщині під час транспортування з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки військовозобов’язаного, депутата Костопільської міської ради від ВО “Свобода” Віктора Москвича, авто військовослужбовців наздогнала та підрізала автівка, в якій була група чоловіків спортивного вигляду.

Транспорт ТЦК було заблоковано і розпочалася сутичка, розповів наш співрозмовник в Силах оборони. За його словами, на місце нападу на співробітників ТЦК та СП прибула “швидка”, ймовірно, викликана одним з тих, хто заблокував авто центру комплектування.

Як видно з відео, переданому LB.ua, медик вимагала від військового покинути салон “швидкої” і відмовилася надати довідку, що вони госпіталізували чоловіка.

Пізніше військовозобов’язаного забрали до лікарні з діагнозом “інфаркт”, каже наше джерело.

На місці події були присутні поліцейські, однак вони не втручалися, каже співрозмовник.

Державне бюро розслідувань заявило, що повідомлення у ЗМІ щодо нібито відмови від розслідування смерті громадянина України, військовослужбовця Йосипа Шебештеня, мають маніпулятивний характер та не відповідають дійсності.

Як ідеться на сайті ДБР, 6 липня Шебештень помер у закладі психіатричної допомоги в місті Берегове. За фактом його смерті ще на початку липня Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень. Розслідування передали підрозділу Теруправління ДБР у Львові.

У Києві за останній місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже вчетверо.

«Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях комунальних медзакладів перебувало 15 людей, то наразі — 68, з них 24 дитини», — повідомив Департамент охорони здоров’я Києва.

У департаменті наголосили, що в умовах війни загроза коронавірусу залишається актуальною, особливо з огляду на перебування людей у замкнених просторах під час повітряних тривог.

«Перебування у приміщеннях з обмеженою вентиляцією підвищує ризик зараження. Якщо ви прямуєте до укриттів — подбайте про маску», — закликають посадовці КМДА. Також у департаменті нагадали про базові заходи профілактики.

