Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та інших важливих об'єктів РФ

Генеральний штаб України підтвердив ураження Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії дронами ГУР та ССО.

"Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях рф, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Підтвердили ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Також підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів. Результати бойової роботи уточнюються.

"Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу", – наголосили у Генштабі.