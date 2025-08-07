Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та інших важливих об'єктів РФ

Бойове завдання виконали підрозділи ГУР Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем.

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та інших важливих об'єктів РФ
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Генеральний штаб України підтвердив ураження Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії дронами ГУР та ССО. 

"Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях рф, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Підтвердили ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.

Бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Також  підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів. Результати бойової роботи уточнюються.

"Удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. Сили оборони системно застосовують усі передбачені законом засоби для зупинення злочинних дій кремлівського режиму, спрямованих на знищення українського народу", – наголосили у Генштабі. 

  • Раніше у РФ поскаржилися на атаку дронів в Краснодарському краї. Унаслідок атаки безпілотників горіли Афіпський нафтопереробний завод та військова частина 61661. 
  • На початку серпня Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ та важливих підприємств російського ВПК.
  • Згодом ЗМІ писали, що після атаки дронів Рязанський НПЗ скоротив переробку вдвічі, Новокуйбишевський – зупинив роботу
