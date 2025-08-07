Головне за ніч та ранок четверга, 7 серпня: атака на Дніпро, майже 150 боєзіткнень, нові тарифи Трампа

Нічна повітряна атака, 147 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, підсумки відвідин Віткоффом Москви.

У ніч на 7 серпня росіяни обстріляли Дніпро ударними БПЛА. Дрони заходили на місто з різних напрямків, місцеві жителі чули серію вибухів. Є постраждалі.

Як повідомили кореспонденти "Суспільного", внаслідок атаки спалахнула пожежа у дворі житлового будинку. У навколишніх багатоповерхівках повибивало шибки.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах написав, що унаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Виникли декілька пожеж, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 – пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя – знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства.

Загалом у ніч на 7 серпня над Дніпропетровщиною оборонці збили 33 російські безпілотники.

Ворог також атакував область із артилерії.

Загиблі і поранені є і на Запоріжжі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 147 боїв, найбільше (38) – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка.

Сили оборони уразили два пункти управління, три артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1040 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 060 310 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

ППО вночі знешкодила 89 ворожих дронів. Зафіксували влучання на 11 локаціях.

Загалом ворог запустив по Україні 112 ударних безпілотників.

Більше інформації – в новині.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в інтерв'ю американській пресі заявив, що під час переговорів російського диктатора Путіна та спецпосланця президента США Стіва Віктоффа у Кремлі Росія "вперше дала чіткі сигнали щодо можливих умов припинення війни".

Як пише "Укрінформ", голова американської дипломатії не розкрив умови, озвучені у Москві. Проте наголосив, що "українці, очевидно, мають право голосу в цьому питанні".

Рубіо вважає, що позиції двох сторін потрібно зблизити "настільки, щоб президент Дональд Трамп зміг підключитися та допомогти успіху".

Держсекретар підтвердив, що робота над зустрічами Трампа з Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським відбувається вже зараз, проте не наважився стверджувати, що вони відбудуться вже наступного тижня, як говорив президент США.

Нові масштабні тарифи Трампа набувають чинності для понад 90 країн.

Минулого тижня адміністрація американського президента оголосила, що переглянула список імпортних мит для десятків торговельних партнерів і продовжила термін для країн, щоб досягти угод зі США, до 7 серпня.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!