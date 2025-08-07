У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Війна

​Армія ворога за добу втратила 1040 солдатів

Від початку повномасшатбного вторгнення російські війська втратили близько 1 060 310 осіб.

​Армія ворога за добу втратила 1040 солдатів
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1040 окупантів, по 4 ворожі танки та бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, РСЗВ та 130 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 060 310 (+1040) осіб 
  • танків – 11076 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23095 (+4) од
  • артилерійських систем – 31180 (+47) од
  • РСЗВ – 1456 (+1) од
  • засоби ППО – 1203 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 49930 (+163)
  • крилаті ракети – 3555 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57605 (+130)
  • спеціальна техніка – 3936 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
