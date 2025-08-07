​Армія ворога за добу втратила 1040 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.08.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1040 окупантів, по 4 ворожі танки та бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, РСЗВ та 130 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасшатбного вторгнення російські війська втратили близько 1 060 310 осіб.

