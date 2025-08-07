​Армія ворога за добу втратила 1040 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1040 окупантів, по 4 ворожі танки та бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, РСЗВ та 130 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 7.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 060 310 (+1040) осіб
- танків – 11076 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23095 (+4) од
- артилерійських систем – 31180 (+47) од
- РСЗВ – 1456 (+1) од
- засоби ППО – 1203 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49930 (+163)
- крилаті ракети – 3555 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57605 (+130)
- спеціальна техніка – 3936 (+0).
Дані уточнюються.