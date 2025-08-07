СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Рубіо: Росія вперше дала сигнали про завершення війни

Українці "мають право голосу в цьому питанні".

Рубіо: Росія вперше дала сигнали про завершення війни
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в інтерв'ю американській пресі заявив, що під час переговорів російського диктатора Путіна та спецпосланця президента США Стіва Віктоффа у Кремлі Росія "вперше дала чіткі сигнали щодо можливих умов припинення війни".

Як пише "Укрінформ", голова американської дипломатії не розкрив умови, озвучені у Москві. Проте наголосив, що "українці, очевидно, мають право голосу в цьому питанні". 

Рубіо вважає, що позиції двох сторін потрібно зблизити "настільки, щоб президент Дональд Трамп зміг підключитися та допомогти успіху". 

Держсекретар підтвердив, що робота над зустрічами Трампа з Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським відбувається вже зараз, проте не наважився стверджувати, що вони відбудуться вже наступного тижня, як говорив президент США
﻿
