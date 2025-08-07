Рубіо: Росія вперше дала сигнали про завершення війни

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в інтерв'ю американській пресі заявив, що під час переговорів російського диктатора Путіна та спецпосланця президента США Стіва Віктоффа у Кремлі Росія "вперше дала чіткі сигнали щодо можливих умов припинення війни".

Як пише "Укрінформ", голова американської дипломатії не розкрив умови, озвучені у Москві. Проте наголосив, що "українці, очевидно, мають право голосу в цьому питанні".

Рубіо вважає, що позиції двох сторін потрібно зблизити "настільки, щоб президент Дональд Трамп зміг підключитися та допомогти успіху".

Держсекретар підтвердив, що робота над зустрічами Трампа з Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським відбувається вже зараз, проте не наважився стверджувати, що вони відбудуться вже наступного тижня, як говорив президент США.