У Росії фіксують масові відмови у тестуванні ВІЛ-інфікованих пацієнтів

Медичні заклади попросту не мають коштів для закупівлі відповідних тестів.

У 16 регіонах Росії систематично відмовляють пацієнтам із ВІЛ у проведенні тестів на вірусне навантаження та імунний статус.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними ЦПД, медичні заклади не мають коштів для закупівлі відповідних тестів, а також фіксується різке зростання випадків ВІЛ-інфекції та вірусного гепатиту серед військових рф.

«Нестача багатьох лікарських препаратів фіксується в Росії від початку повномасштабного вторгнення. В умовах, коли Кремль витрачає левову частку бюджету на війну, видатки на охорону здоров’я суттєво скорочуються», — зазначили в Центрі.

Там додали, що окрім ВІЛ-позитивних, без лікування залишаються пацієнти з гемофілією, онкозахворюваннями, розсіяним склерозом. За оцінками, майже половина з них змушені переривати лікування, що може коштувати їм життя.