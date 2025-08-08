Кривонос і Клименко: наступним кроком тиску на НАБУ і САП може бути спроба заміни керівників

Керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) вважає, що наступним кроком тиску на антикорупційні органи може бути спроба заміни керівників.

Про це керівник САП Олександр Клименко та глава НАБУ Семен Кривонів сказали на брифінгу.

“Тиск ніколи не припинявся в різні способи [...] Усілякі натяки, прямі чи завуальовані погрози – це тиск. Ми за останні ці дні пройшли через серйозне випробування [...] У нас є така інформація, що наступною атакою може бути атака безпосередньо на керівників. Типу давайте щось придумаємо, зберемо критичну масу, почнемо перепризначувати керівників НАБУ і САП під тими чи іншими приводами”, – сказав Кривонос.

Водночас, за його словами, антикорупційним органам відомо, хто це організовує.

Кривонос навів приклад, що нещодавно у Telegram-каналах розпочалася медіакампанія проти керівництва НАБУ та САП.

Зі свого боку, Олександр Клименко зауважив, що ціллю цієї кампанії може бути поставити на чолі НАБУ та САП залежних керівників.

“Такі спроби і такі явні перші кроки вже відбуваються”, – заявив Клименко.

Семен Кривонос додав, що замовники нової медіакампанії ті ж самі.